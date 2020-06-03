Стрельба в Одессе и землетрясение в Ивано-Франковской области: новости за 2 июня

Коллаж РБК-Украина

В Одессе на рынке стреляли, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение, а в Славянске - вспышка коронавируса. Подробнее о том, что произошло во вторник, 2 июня, - в материале РБК-Украина

В Одессе на рынке произошла стрельба, есть раненые

В Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр". В результате происшествия ранены двое людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как установили правоохранители, в магазине тканей на промтоварном рынке неизвестные устроили стрельбу. Стреляли в сторону работников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин, их госпитализировали. Затем стрелки сели в свои автомобили и скрылись с места событий.

Опубликовано видео с места происшествия.

В Ивано-Франковской области произошло второе землетрясение за сутки

Вчера вечером в Ивано-Франковской области произошло землетрясение силой 2,7 балла по шкале Рихтера. Это уже второе землетрясение в регионе за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Как сообщается, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе города Долина в 21:05 на глубине двух километров. Как отмечают в центре, землетрясение немного слабее предыдущего, которое возникло в 7:22 утра, однако и его можно было почувствовать внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В Славянске вспышка коронавируса: школы и фитнес-центры снова закроют

Вспышка коронавируса произошла в Славянске Донецкой области. Карантин на неопределенное время усилили.

Об этом сообщается на сайте Славянского горсовета.

За трое суток коронавирус обнаружили у троих жителей. Еще четырех граждан с подозрением на инфекцию госпитализировали в городскую больницу.

Со складов Госрезерва исчезли почти 2700 вагонов зерна

На складах Госрезерва в Тернопольской области во время проверки не досчитались почти 2700 вагонов зерна. Сумма ущерба оценивается в свыше 800 миллионов гривен.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Во время аудиторской проверки на предприятиях не нашли 150 тонн зерна. При этом по документам некоторый товар якобы находится на складах, но аудиторы его не обнаружили.

ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского военного

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации заявила о задержании украинского военного. Силовики заявили, что он якобы пытался незаконно пересечь границу России. Об этом сообщают "РИА Новости".

По их информации военный якобы незаконно пересек украино-российскую границу в обход установленных пунктов пропуска, оказавшись на территории Крыма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Убийство сына Соболева: Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора

Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева. Его подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Интерпола.

Указано, что 26-летний уроженец Московской области разыскивается Украиной. Он подозревается в осуществлении заказного убийства по предварительному сговору.

Задержаны еще 13 участников перестрелки в Броварах

В Киеве, Броварах и Ирпене задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, всем задержанным объявили о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство.

Киев окончательно переходит на е-билет в транспорте: названа дата

Общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года. С этого числа оплатить поездку можно будет проездной картой, картой метро (в метрополитене), банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метро.

Директор Vogue Ukraine попала в громкий скандал из-за заявления о гражданской войне в Украине

Юлия Пелипас, fashion-директор Vogue Ukraine написала на своей странице в Instagram в сториз, что в Украине идет гражданская война. Ее заявление вызвало шквал критики со стороны украинцев.

Пелипас разместила свой текст, реагируя на волну протестов в США. Она написала на английском языке, отметив, что была свидетелем гражданской войны в Украине.

Под Киевом выпал летний снег: появилось видео

В Киевской области 2 июня выпал летний снег, который шел около 10 минут. Конечно же, покров быстро таял, но кое-где местами лежали мелкие "сугробы".

В сети появилось видео, опубликованное Telegram-каналом "Политика Страны", на котором видны небольшие скопления снега. Летний снег на второй день июня увидели жители села Демидов Вышгородского района, что в 40 километрах от столицы.

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