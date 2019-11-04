Страны АСЕАН не смогли создать крупнейшую в мире ЗСТ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли отложено до февраля 2020 года

Участникам трехдневного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не удалось подписать соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Участники переговоров не смогли прийти к единому мнению из-за Индии, которая выразила обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров для местных компаний. Индийская сторона выдвинула новые требования, которым "сложно соответствовать.

Как отмечается, подписание соглашения о создании зоны свободной торговли, инициатором которого выступил Китай, отложено до февраля 2020 года.

Соглашение охватывает десять членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию - на долю этих стран приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.

В качестве гостя на саммите выступил генеральный секретарь ООН. Он призвал к конкретным мерам по защите климата. В частности, международному сообществу следует прекратить использовать уголь в качестве энергоносителя, подчеркнул Антониу Гутерреш.

По его словам, миллиарды долларов денег налогоплательщиков недопустимо направлять на субсидирование получения электроэнергии из ископаемых видов топлива. Это приведет лишь к увеличению числа ураганов, тропических заболеваний и конфликтов, добавил генсек ООН.

Напомним, 1 февраля вступило в силу соглашение о создании ЗСТ между Евросоюзом и Японией.

Также сообщалось, что 7 августа Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским кнессетом.