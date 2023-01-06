Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру
Кандидатуру генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру 2023 року. Його кандидатуру висунув норвезький депутат Крістіан Тібрінг-Гьєдде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Тібрінг-Гьєдде у Facebook.
"Столтенберг заслуговує на премію за зразкову роботу на посаді генерального секретаря НАТО у важкий для альянсу час: жорстокий і неспровокований наступ на мирну сусідню країну", - написав він.
Нагадаємо, 2022 року Нобелівську премію миру отримали українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод", правозахисник з Білорусі Алесь Біляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".
Раніше РБК-Україна зібрала всі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.