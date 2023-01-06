Кандидатуру генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру 2023 року. Його кандидатуру висунув норвезький депутат Крістіан Тібрінг-Гьєдде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Тібрінг-Гьєдде у Facebook .

"Столтенберг заслуговує на премію за зразкову роботу на посаді генерального секретаря НАТО у важкий для альянсу час: жорстокий і неспровокований наступ на мирну сусідню країну", - написав він.

Нагадаємо, 2022 року Нобелівську премію миру отримали українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод", правозахисник з Білорусі Алесь Біляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".

Раніше РБК-Україна зібрала всі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.

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