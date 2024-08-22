Столтенберг призначив нового заступника генсека НАТО: хто ним став

Тар'я Яаккола (1964 р. н.) очолює відділ ресурсної політики Міністерства оборони з 2022 р. Раніше вона обіймала такі посади, як керівник відділу оборонних матеріалів, урядовий радник Міністерства оборони, заступник начальника відділу й начальник відділу Європейського оборонного агентства (ЕОА) у Брюсселі. Яаккола має ступінь бакалавра права та заступника баристера.

Загалом у НАТО вісім заступників генерального секретаря, які підпорядковуються Генеральному секретарю. Яаккола - перший фінський заступник генерального секретаря.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен назвав призначення Яакколи важливою подією для країни та Альянсу. Яаккола стала першим представником Фінляндії на такій високій посаді в НАТО.

Управління оборонних інвестицій відповідає за розвиток матеріальних можливостей НАТО і його союзників, включно з протиповітряною і протиракетною обороною.

Вона приступить до своїх обов'язків 2 вересня 2024 року.

Фінляндія в НАТО

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Ця подія стала однією зі найбільш значущих у європейській безпеці за останні десятиліття. Рішення про вступ до Альянсу було ухвалено на тлі загострення геополітичної ситуації та російської агресії в Україні.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що у Фінляндії можуть розмістити війська кількох країн НАТО.

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