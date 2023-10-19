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У столиці обрали очільника Департамента запобігання і протидії корупції в КМДА

Четвер 19 жовтня 2023 20:27
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У столиці обрали очільника Департамента запобігання і протидії корупції в КМДА Фото: Київська міська державна адміністрація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За результатами конкурсу головою Департаменту запобігання і протидії корупції в КМДА став Олег Тимошенко. Його кандидатуру ще має затвердити міський голова Києва та голова КМДА Віталій Кличко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови комісії, антикорупційного активіста Олександра Лємєнова.

"Сьогодні в фінальній частині заслухали презентації трьох кандидатів - Максима Бахматова, Івана Михайлова, Олега Тимошенка. Після голосування визначили переможця. Ним став Олег Тимошенко. При цьому, особисто голосував як за Михайлова, так і за Тимошенка. Вони різні, але, на мою думку, взаємодоповнюючі. Вони обоє мають бути в департаменті", - зазначив Лємєнов.

Голова комісії також наголосив, що комісія рекомендувала призначити Івана Михайлова на посадку одного із заступників Тимошенка, якщо його кандидатуру затвердить голова КМДА.

Як повідомлялось, кандидат який пройшов конкурсний відбір буде представлений депутатам Київради, після чого його кандидатуру має затвердити міський голова Києва та очільник КМДА Віталій Кличко.

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