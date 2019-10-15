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В столичном хостеле мужчина напал с ножом на соседей

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 14:39
В столичном хостеле мужчина напал с ножом на соседей
Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы

В Киеве между жителями хостела на улице Преображенской произошла драка, в результате чего трое мужчин получили ножевые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщается, в хостеле между двумя мужчинами из-за перестановку мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку. В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом, а затем фигурант сам себе вызвал ножевое ранение живота.

Злоумышленник - 31-летний уроженец другой страны, который в последнее время проживал в столице и в поле зрения правоохранителей не попадал.

С места происшествия изъяли нож для проведения соответствующей экспертизы.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 октября в городе Манчестер мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра "Манчестер Арндейл". Все посетители и сотрудники магазинов были эвакуированы из торгового центра, также было остановлено движение на улицах близ ТЦ. Позже полиция квалифицировала нападение как теракт.

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