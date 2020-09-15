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Столичная команда Тимошенко в судах доказывает необоснованность тарифов, - Кучеренко

Киев, Вторник 15 сентября 2020 17:41
Столичная команда Тимошенко в судах доказывает необоснованность тарифов, - Кучеренко
Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Ранее команда Алексея Кучеренко выиграла дело против КГГА в судах первых двух инстанций

Столичная команда "Батькивщины" докажет, что городская власть незаконно повысила тарифы на содержание придомовых территорий, и заставит вернуть киевлянам миллиарда гривен.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в Окружном административном суде столицы, сообщает сайт политсилы.

По его словам, заседание, назначенное на 15 сентября, не состоялось из-за затягивания со стороны городской власти и коммунальщиков.

Ранее команда Алексея Кучеренко выиграла дело против КГГА в судах первых двух инстанций.

Решение городской власти от 2017 года о неоднократном повышении тарифов на содержание придомовых территорий в два-три раза для почти 9 тысяч многоэтажек было признано незаконным.

Кучеренко отметил, что для столичной команды "Батькивщины" является делом чести довести этот процесс до конца, и суд в конце концов будет вынужден сказать "на белое белое".

"Довести дело до победы, сделать перерасчет и вернуть киевлянам деньги, которые они переплатили за последние годы, - для нас принципиальное дело", - заявил Кучеренко.

Напомним, ранее Алексей Кучеренко объяснил, как за год вдвое сократить время пребывания киевлян в пробках.

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Новости Украины Политика Алексей КучеренкоКГГАБатькивщинакоммунальные платежи
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