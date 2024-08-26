ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стиль і ретро. Які класичні автомобілі сьогодні модно колекціонувати

Понеділок 26 серпня 2024 13:50
UA EN RU
Стиль і ретро. Які класичні автомобілі сьогодні модно колекціонувати Фото: які класичні автомобілі сьогодні модно колекціонувати (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В колах прихильники вінтажної техніки – свої гурмани, свій шик і свої цінності. Про які екземпляри мріють ті, хто добре знається на ретроавтомобілях і кого вже не здивувати пересічними експонатами, хоча і майже столітнього віку?

Про ретро авто, які розшукують і відновлюють справжні гурмани ретроруху, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали музею "Колеса Історії" та музею "Машини часу".

Так, десь далеко є еліта ретроруху – патріархи пошукової і реставраторської справи, які по всьому світу вираховують, відновлюють і потім дбайливо зберігають унікальні машини, супердорогі раритети, які і в роки свого випуску були рідкісним ексклюзивом. Сьогодні ми говоримо не про них, а про тих збирачів, які ближче до своєї історії і займаються реставрацією машин, що колись їздили шляхами нашої країни і залишили свій слід і в історії батьківщини, і в пам’яті наших дідів і батьків.

Можна достеменно сказати, що станом на сьогодні українські реставратори відшукали і відновили всі серійні автомобілі, які працювали коли небудь на теренах України – і вітчизняного, і закордонного виробництва. Але ж зупинятись на досягнутому негоже, і коли так, то в якому ж напрямку розвиватись, скажімо, колекціонерові чи музею, який, образно кажучи, вже має повний набір серійних машин минулих років? Або тому, хто хоче мати у себе таку ретромашину, якої немає в інших? Виявляється, справжнім ретроманам ще є над чим працювати.

"Швидкі" і "санітарки"

Медичні автомобілі – "Швидкі допомоги", санітарний транспорт – завжди були цікавим зразком технічної культури. При тому як правило вони були малотиражними, а в цьому і є особливий інтерес колекціонерів. Реставрувати їх набагато важче і тому, що кар’єра таких машин завжди була набагато складнішою за інших. Після кількох капремонтів вони експлуатувалися до повної амортизації, а після списання чи йшли в брухт, чи викуповувалися за залишковою вартістю кимсь з персоналу. Але ж експлуатувались потім з обов'язковим переобладнанням у звичайні цивільні комплектації.

При тому все найбільш цінне для нас, теперішніх, спеціальне обладнання демонтувалося. Тому в наші дні отримати хоча б будь-який екземпляр таких автівок для реставраторів і колекціонерів неймовірна удача і ознака їхньої високої професійної спроможності.

Стиль і ретро. Які класичні автомобілі сьогодні модно колекціонувати

Таксі

Таксомотори – ще один жаданий предмет для особливих поціновувачів ретротехніки. Ці машини завжди мали технічні відмінності – особливе забарвлення, оббивка інтер’єру, зелений ліхтарик, "гребінець" на даху, лічильник (механічний!) кілометрів і грошей. Кожен такий елемент сьогодні є надзвичайно рідкісним і в цьому, як можна зрозуміти, для реставраторів теж особливий смак роботи.

Поліцейські та міліцейські машини

Певно, зрозуміло що службова доля міліцейських "Волг", Tatra і BMW не сприяла їхньому збереженню до нашого часу: зношені машини передавали з столичних відділків вниз "за командою" аж доки автомобіль остаточно не відпрацьовував своє десь у райцентрі. Тоді його або списували у брухт, або продавали за безцінь комусь з місцевого начальства. Зрозуміло, все спеціальне обладнання в обов’язковому порядку видалялося. Проте, автомобілі після служби під синіми мигавками, як вітчизняні, так іномарки, сучасним реставраторам теж вдається відновити.

Yep, this is an actual Ferrari 250 GTE police car Top Gear

"Догонялки"

Напрямок, характерний не тільки для вітчизняної технічної історії – автомобілі, як тепер кажуть, "під прикриттям". Спецслужби багатьох країн мали в своїх гаражах так звані "догонялки" – зовні звичайні седани, а насправді швидкісні машини з потужними двигунами, автоматичними трансмісіями, прихованими сигнальними маячками і засобами спецзв’язку. Насправді такі "вовки в овечій шкурі" мають неабиякі відмінності від базових машин, під які вони замасковані. Адже під їхні особливі силові агрегати конструкторам доводилося переробляти не тільки ходову, а й кузов. І всі переробки намагалися ретельно замаскувати, аж до встановлення третьої бутафорської педалі на машині з "автоматом".

Такі машини вироблялись буквально поштучно, але як не дивно, час від часу вони "спливають" і в наші дні – хоча і не в оригінальному стані. Для поціновувачів особливо цікаво те, що серед них немає і двох однакових. Адже часто їхнє дооснащення під потреби спецслужби відбувалося вже не в заводських умовах, а в умовах висококласних майстерень.

"Боліди" минулого

В наш час має цінність будь-який спортивний автомобіль, що брав участь в реальних змаганнях багато років тому. Це можуть бути і спеціально підготовані версії серійних автомобілів, і оригінальні "боліди" спеціальної конструкції, наприклад машини для кільцевих перегонів або ралі. Вони цікаві і як передові зразки техніки, і з точки зору спортивної історії. В наші дні такі машини – точніше, їхні рештки чи окремі елементи – знаходять у покинутих приміщеннях спортивних клубів, у приватних гаражах колишніх гонщиків. Відновити ці раритети "в оригінал" допомагають часом не тільки їхні власники і пілоти, а й колишні суперники, які бачили їх поряд з собою на стартовій лінійці і не віражах перегонових трас.

Стиль і ретро. Які класичні автомобілі сьогодні модно колекціонувати

Якщо коротко

Автомобільна тема в якості хобі тим і хороша, що має незліченну кількість можливих варіантів захоплення. І крім іншого, це добре з точки зору збереження історії, адже кожен зацікавлений поціновувач старовини рятує для прийдешніх поколінь якусь частку технічної культури минулого. Між іншим, авторитетні колекціонери не приховують, що попри їхню багаторічну діяльність в Україні ще досить забутих і віддалених локацій, де можуть знаходитись унікальні зразки транспорту минулого.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 гібридних кросоверів українського ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух Автомобільний ринок Ретро
NEWS
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна