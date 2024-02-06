Стеження за журналістами Bihus.Info: ДБР доручили розслідувати справу

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) доручив розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info співробітникам Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОГПУ.

Як зазначили правоохоронці, ДБР займеться досудовим розслідуванням кримінального провадження, яке розпочали після заяви представника журналістської редакції Bihus.Info про незаконне встановлення та використання засобів негласного отримання інформації у заміському комплексі на території Київської області.

"З огляду на те, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення імовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає винятковій підслідності Державного бюро розслідувань", - уточнили в ОДП.

У свою чергу генпрокурор Андрій Костін заявив, що порушення прав журналістів підлягають ретельному розгляду та належній реакції.

В Офісі генпрокурора нагадали, що раніше було запущено платформу захисту прав журналістів. У її рамках, зокрема, правоохоронці обговорюють із журналістами подібні ситуації.

Остання зустріч прокурорів та журналістів відбулася у січні 2024 року, а наступну проведуть найближчим часом.

Скандал зі стеженням за журналістами

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за журналістами Bihus.Info вели стеження кілька місяців. Це з'ясувалося після того, як відео, на якому журналісти вживають наркотичні речовини, з'явилося у мережі.

Редакція вирішила провести власне розслідування, щоб встановити, хто розпочав стеження. Вчора було оприлюднено підсумки, згідно з якими засоби відеоспостереження за журналістами встановили співробітники СБУ.

У СБУ ж відреагували, що вони мали оперативну інформацію про наявність серед клієнтів дилерів, через яких наркотики передавали іншим громадянам, окремих співробітників Bihus.Info.

Більш детально про скандал можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.