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Степанов назначил экс-регионала директором Национального института рака

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 18:28
Степанов назначил экс-регионала директором Национального института рака Фото: Андрей Шипко (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назначил бывшего депутата от "Партии регионов" и "Возрождение" Андрея Шипко исполняющим обязанности директора Национального института рака.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина в Facebook.

По словам нардепа, Шипко 15 лет работает исключительно на государственных должностях, зато имеет роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто.

"Степанов уже тянул этого человека раньше на главу Национальной службы здоровья Украины. Публичный резонанс тогда остановил этот беспредел", - отметила нардеп.

Стоит отметить, что на сайте института Шипко уже значится как и.о. директора, ранее он числился там первым заместителем директора.

Напомним, Андрей Шипко был одним из депутатов, которые голосовали за "диктаторские законы" в январе 2014 года.

Кроме того, по данным движения "Честно", Шипко был фигурантом коррупционных расследований. В частности, жена Андрея Шипко якобы построила в Днепре клубную многоэтажку вместо реконструкции.

В 2013 году журналисты "Цензор.нет" опубликовали фото, где Шипко якобы решает, предоставлять ли лицензии на медицинскую практику.

После событий Революции достоинства Шипко вышел из партии, в 2015–2019 годах был членом партии "Возрождение", от которой попал в парламент 8-го созыва.

Олигарх Игорь Коломойский называл Шипко своим другом, а также пророчил ему должность министра здравоохранения в 2019 году.

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