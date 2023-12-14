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Стефанишина розповіла, коли розпочнеться робота над переговорами про вступ України до ЄС

Четвер 14 грудня 2023 22:49
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Стефанишина розповіла, коли розпочнеться робота над переговорами про вступ України до ЄС Фото: віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна розпочне переговори щодо наступних кроків для вступу у Європейський союз в понеділок, 18 грудня.

Про це заявила віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Хочу вас запевнити, що буквально через 15 хвилин після ухвалення рішення у мене був дзвінок з Європейської комісії. Вже у понеділок, 18 грудня, ми будемо проводити переговори щодо наступних кроків", - заявила вона.

Стефанішина додала, що план роботи є.

"Але тепер, звичайно, ми будемо враховувати геополітичну шахівницю і визначати від цього строк", - заявила віце-премʼєрка.

Початок переговорів України щодо вступу до ЄС

14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту вирішили підтримати початок переговорів щодо вступу України до блоку.

Раніше була можливість, що Угорщина накладе вето на таку ініціативу, але цього так і не сталося. Журналісти пишуть, що прем’єр Віктор Орбан залишив зал під час голосування.

При цьому президент Європейської Ради Шарль Мішель припустив, що переговори України щодо вступу в ЄС можуть початися вже у березні наступного року.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну, - у матеріалі РБК-Україна.

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