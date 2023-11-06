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Стався зсув ґрунту. У Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка

Вінницька область, Понеділок 06 листопада 2023 12:55
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Стався зсув ґрунту. У Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка Фото: у Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Строїнці Вінницької області з-під завалу в кар’єрі рятувальники дістали тіло чоловіка. Він загинув через зсув ґрунту, коли набирав пісок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"В селі Строїнці Тиврівськоі громади Вінницького району, близько 17-ї години, бійці ДСНС дістали з-під завалу в кар’єрі 33-річного чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, коли чоловік набирав пісок, стався зсув ґрунту. Що стало причиною загибелі людини встановлюють правоохоронці.

Стався зсув ґрунту. У Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка

Фото: у Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка (facebook.com/dsnsvin)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в селі в Одеській області стався зсув ґрунту на узбережжі моря. Внаслідок цього загинула 10-річна дитина.

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ДСНС Вінницька область
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