Стався зсув ґрунту. У Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка

У селі Строїнці Вінницької області з-під завалу в кар’єрі рятувальники дістали тіло чоловіка. Він загинув через зсув ґрунту, коли набирав пісок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"В селі Строїнці Тиврівськоі громади Вінницького району, близько 17-ї години, бійці ДСНС дістали з-під завалу в кар’єрі 33-річного чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, коли чоловік набирав пісок, стався зсув ґрунту. Що стало причиною загибелі людини встановлюють правоохоронці.

Фото: у Вінницькій області з-під завалу в кар'єрі дістали тіло чоловіка (facebook.com/dsnsvin)