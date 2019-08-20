Ставки по госбумагам в Украине выше ставок по депозитам, - эксперт

Фото: Анатолий Федорчук (facebook.com/Anatolii_Fedorchuk)

Эксперт объяснил, почему гособлигации сейчас более надежный способ для сбережений

Ставки по госбумагам в Украине выше ставок по депозитам. Такое мнение высказал руководитель инвестиционного отдела "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" Анатолий Федорчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий СМИ.

В частности, эксперт обратил внимание, что банковские депозиты все еще воспринимаются населением как традиционный способ сохранения сбережений. Однако, по его мнению, это не самый доходный и надежный способ вложений для получения пассивного дохода.

По словам Федорчука, среди существенных недостатков депозитов: 18% подоходного налога с доходов физических лиц, невозможность досрочного снятия средств с сохранением начисленных процентов, а самое неприятное – в случае банкротства банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц возвращает пострадавшим вкладчиками суму всего до 200 тыс. грн.

"Ситуация в Украине с высокими ставками по госбумагам и более низкими по депозитам говорит лишь о том, что государству сложно собирать крупные суммы при первичном размещении под меньший процент. В то же время банки (из-за высокой учетной ставки) не могут снижать ставки по кредитам, которые опять-таки никто не берет", - рассказал он.

Федорчук считает, что единственный вариант для банков – собирать гривну небольшими суммами у населения под меньший процент и вкладывать эти деньги в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) или депозитные сертификаты НБУ. В сложившихся условиях частному инвестору, который планирует получить пассивный доход (пусть даже с небольшой суммы) посредник в виде банка не нужен - проще купить ОВГЗ напрямую и не делиться с банком доходностью, считает эксперт.

"Облигация внутреннего государственного займа (на украинском ОВДП) – непопулярный пока среди украинского населения инструмент, но набирающий обороты. Данные ценные бумаги являются априори самым надежным финансовым инструментом в стране (особенно гривневые). Купить их очень просто, один раз приходите в фондовою компанию, подписываете договоры, а дальше просто заводите деньги и даете распоряжения своему брокеру на покупку или продажу, сидя дома на диване", - рассказал Федорчук.

Среди плюсов ОВГЗ он назвал высокие ставки доходности, отсутствие 18% НДФЛ (подоходный налог с доходов физических лиц), возможность продажи на вторичном рынке, 100% гарантия государства, наличие гривневых и валютных бумаг.

Эксперт также отметил, что существует еще инвестирование в корпоративные облигации, но получив прибыль инвестор будет обязан оплатить 18% подоходного налога, а ежегодный пересмотр ставок по некоторым сериям и отсутствие вторичного рынка, нивелирует всю привлекательность такой инвестиции по сравнению з государственными облигациями.

Инвестиции в ОВГЗ также гораздо выгоднее покупки недвижимости для дальнейшей сдачи в аренды, поскольку цена на квадратные метры привязана к макроэкономическим показателям, считает он.

По словам эксперта, столичная недвижимость, к примеру, с 2015 года упала в долларовом эквиваленте. На грядущий мировой финансовый кризис цены на недвижимость тоже отреагируют снижением.