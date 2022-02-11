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Может стать первой в мире. Швейцария хочет запретить тестирование лекарств на животных

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Берн, Пятница 11 февраля 2022 12:46
Может стать первой в мире. Швейцария хочет запретить тестирование лекарств на животных Фото: Швейцария хочет запретить тестирование лекарств на животных (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье жители Швейцарии будут голосовать на референдуме по поводу запрета тестирования лекарств на животных. Швейцария может стать первой страной, которая это запретит.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AJ+.

По данным правительственной статистики, в 2020 году в Швейцарии во время лабораторных исследований погибли более 550 000 животных. Эта цифра включает 400 000 мышей и крыс, около 4 600 собак, 1 500 кошек и 1 600 лошадей. Во время и после экспериментов убивали приматов, коров, свиней, рыб и птиц.

"Жестоко и не нужно проводить эксперименты на животных, и я уверен, что мы сможем разработать лекарства без этого", - сказал Ренато Верндли, врач с северо-востока Швейцарии, который начал инициативу.

Напомним, в Гонконге призывают "утилизировать" хомяков после обнаружения у них COVID.

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