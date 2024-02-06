ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стартував набір у безкоштовні секції боксу та боротьби у SpartaBox для дітей за підтримки Favbet Foundation

Вівторок 06 лютого 2024 15:51 promo
UA EN RU
Стартував набір у безкоштовні секції боксу та боротьби у SpartaBox для дітей за підтримки Favbet Foundation Фото: стартував набір у безкоштовні секції боксу та боротьби у SpartaBox для дітей за підтримки Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Благодійний фонд Favbet Foundation започаткував ініціативу "Сильніші разом", у межах якої профінансував відкриття одразу кількох безкоштовних секцій для українських дітей з футболу, баскетболу, боротьби та боксу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Долучитися до безкоштовної секції боксу та боротьби у м. Києві можна, зателефонувавши адміністрації клубу SpartaBox за телефоном +380631542910.

Групи боксу та боротьби у київському бійцівському клубі SpartaBox були серед перших, які набрали вихованців та розпочали тренування трохи більш як пів року тому. Сьогодні заняття відвідують близько 30 учнів різного віку.

Стартував набір у безкоштовні секції боксу та боротьби у SpartaBox для дітей за підтримки Favbet Foundation

Вчать дітей досвідчені тренери. Тренер з боротьби Ренат Ахмедханов - борець вільного стилю та майстер спорту України з вільної боротьби.

Тренер з боксу Володимир Чорний - віцечемпіон України серед еліти та призер міжнародних турнірів, який має понад 30 років тренерського стажу. До початку повномасштабного вторгнення був старшим тренером з боксу серед юнаків одного з закладів вищої освіти на Херсонщині, однак через окупацію Херсона був змушений переїхати до Києва, де продовжує передавати свій досвід молоді.

Стартував набір у безкоштовні секції боксу та боротьби у SpartaBox для дітей за підтримки Favbet Foundation

"Мені дуже подобається працювати з дітьми. Крім навчання базовим боксерським навичкам, я прагну виховувати в них психологічну стійкість, дисципліну та відповідальність. Це якості, які знадобляться їм у житті незалежно від того, якою справою займатимуться у майбутньому. Мені приємно, що завдяки підтримці Favbet Foundation ще більше українських дітей зможуть відкрити для себе красу боксу та плекати свої спортивні здібності", - каже тренер.

"Сильніші разом" - частина великого проекту Favbet Foundation під назвою "Клуб Супергероїв", який об’єднує одразу кілька освітньо-спортивних ініціатив для дітей із родин ВПО та військовослужбовців, а також із соціально вразливих груп. Це і забезпечення тисяч школярів канцелярією, і велика програма базової ІТ-освіти, до якої залучено вже кількасот дітей та підлітків з усієї України.

Стартував набір у безкоштовні секції боксу та боротьби у SpartaBox для дітей за підтримки Favbet Foundation

"Сьогодні пріоритетом фонду є підтримка ЗСУ та забезпечення наших воїнів усім необхідним для спротиву - автівки, дрони, високотехнологічне спорядження. Однак ми також залишаємось відданими першочерговій меті заснування Favbet Foundation - створенню можливостей для всебічного розвитку української молоді. Саме тому обсяги діяльності "Клубу Супергероїв" тільки зростатимуть, аби ще більше дітей могли відкрити свої суперздібності для побудови успішного майбутнього", - розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти Бокс
NEWS
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити