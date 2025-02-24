ua en ru
Пн, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Стан Папи Римського залишається "критичним". У нього проблеми з нирками

Понеділок 24 лютого 2025 02:52
UA EN RU
Стан Папи Римського залишається "критичним". У нього проблеми з нирками Фото: Папа Римський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Папа Римський Франциск, як і раніше, перебуває в "критичному" стані. Водночас, не проявляється жодних нових серйозних проблем із диханням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У неділю у Ватикані заявили, що Папа Римський все ще отримував високопоточну кисневу терапію і переніс переливання крові. Аналізи крові також показали, що у нього "початкова, легка, ниркова недостатність" - проблема з нирками, яка "наразі перебуває під контролем".

Також цього дня стало відомо, що тромбоцитопенія Папи Римського - стан, за якого кількість тромбоцитів у крові стає надто низькою - стабілізувалася.

Зранку понтифік "взяв участь у Святій Месі разом із тими, хто піклується про нього в ці дні". При цьому Ватикан не став давати прогнозів, враховуючи "складність клінічної картини".

Також Рапа Римський виступив із заявою, в якій закликав католиків молиться за нього після того, як він другий тиждень поспіль не зміг особисто прочитати традиційну молитву "Ангелус".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ватикан Папа римський
NEWS
РФ випустила по Україні балістику і рекордну кількість дронів. Скільки збила ППО
РФ випустила по Україні балістику і рекордну кількість дронів. Скільки збила ППО
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні