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В Стамбуле произошел взрыв из-за возгорания подземных кабелей

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Стамбул, Понедельник 18 апреля 2022 10:40
В Стамбуле произошел взрыв из-за возгорания подземных кабелей Фото: в Стамбуле произошел взрыв haberturk.com)
Автор: Наталья Юрченко

В турецком Стамбуле утром 18 апреля прогремел мощный взрыв. Причиной этого стало возгорание в подземном помещении, где находятся электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Бейоглу около 8:30. По предварительным данным в подземном помещении с электрокабелями возникло возгорание с сильным задымлением. Это привело к мощному взрыву.

Спасатели эвакуировали жителей четырех зданий, находившихся рядом. Пока о пострадавших и погибших не сообщается.

Напомним, сегодня Россия выпустила четыре ракеты по Львову. В результате пострадала гражданская инфраструктура.

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