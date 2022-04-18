В Стамбуле произошел взрыв из-за возгорания подземных кабелей
Фото: в Стамбуле произошел взрыв haberturk.com)
В турецком Стамбуле утром 18 апреля прогремел мощный взрыв. Причиной этого стало возгорание в подземном помещении, где находятся электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.
Отмечается, что взрыв произошел в районе Бейоглу около 8:30. По предварительным данным в подземном помещении с электрокабелями возникло возгорание с сильным задымлением. Это привело к мощному взрыву.
Спасатели эвакуировали жителей четырех зданий, находившихся рядом. Пока о пострадавших и погибших не сообщается.
Напомним, сегодня Россия выпустила четыре ракеты по Львову. В результате пострадала гражданская инфраструктура.
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