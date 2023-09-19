Стало відомо, скільки підприємців отримали кредити за програмою "5-7-9" у 2023 році

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з початку 2023 року банки видали бізнесу 19 тисяч позик на загальну суму 67 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

"Понад 700 підприємців отримали за минулий тиждень кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 2,5 млрд грн. А з лютого 2020 року, від початку дії програми, було видано 72 тисячі кредитів на 234 млрд грн", - зазначають в Мінекономіки.

У відомстві стверджують, що найбільше підприємців взяти антикризових кредитів - 61 млрд та на антивоєнні цілі - 51,4 млрд. Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та місто Київ.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (51%);

торгівлі та виробництва (26%);

промислової переробки (14%).

Держпрограма "Доступні кредити 5-7-9%"

"Доступні кредити 5-7-9%" - це програма, що передбачає спрощений доступ підприємств малого, середнього та великого бізнесу до банківського кредитування, а саме отримання позик за зниженою процентною ставкою.

Державна програма "єОселя"

"єОселя" - це державна програма з забезпечення українців доступним житлом. З 1 серпня вона розширилась і іпотечні кредити під 7% стали доступними для ширшого числа українців.