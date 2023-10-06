ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, про що говорили на других публічних консультаціях по компенсаціях за зруйноване житло

П'ятниця 06 жовтня 2023 15:58
UA EN RU
Стало відомо, про що говорили на других публічних консультаціях по компенсаціях за зруйноване житло Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Автоматичне перенесення в електронний держреєстр прав власності на житло, оформлене до 2013 року; створення в Дії "книги скарг"; складність віднесення певних видів житла до знищеного чи пошкодженого; подача заявок на відшкодування не лише в "Дії". Ці та інші проблеми обговорили учасники під час другої частини публічних консультацій щодо компенсацій за зруйноване житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

Другий раунд консультацій відбувся 6 жовтня у форматі онлайн. Цього разу в центрі уваги був напрямок "Схід", до якого увійшли всі східні та деякі центральні області України. Участь взяли мешканці відповідних регіонів України, ВПО, що мешкають в цих регіонах, а також ті, хто має там пошкоджене майно.

Йшлося про Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську, Полтавську, Кіровоградську, Черкаську та Вінницьку області. Нагадаємо: попередній раунд консультацій для напрямку "Північ" відбувся 20 вересня.

Серед проблем та рекомендацій щодо їх вирішення, зокрема, звучали наступні:

  • Якщо право власності на житло зареєстроване до 2013 року, варто зобов’язати державних реєстраторів переносити його в електронний Державний реєстр автоматично та безкоштовно. Наразі процедура внесення в реєстр є ускладненою, оскільки під час оформлення усі власники майна мають бути фізично присутніми. Це неможливо, наприклад, у разі служби одного з них в ЗСУ;
  • Доцільно додати опцію подачі заявки на компенсацію через ЦНАП, оскільки багато пенсіонерів не мають смартфонів, або не вміють користуватися ними достатньо вправно, щоб оформити заявку через Дію;
  • В Дії варто передбачити "книгу скарг", куди заявники могли б надавати інформацію про недоліки в роботі механізму оформлення і виплати компенсацій;
  • Великі черги в БТІ Києва, куди змушені звертатися ВПО, що евакуювалися з прифронтових міст без оригіналів документів на нерухомість. Учасники просили подовжити часи роботи таких установ та найняти туди додатковий персонал;
  • Неврегульоване питання у випадку наявності декількох співвласників житла, адже Дія розрахована на індивідуальну заявку.

"Я дякую всім, хто взяв участь у публічних консультаціях. Ми дуже уважно розглянемо всі питання, які звучатимуть в групах, проаналізуємо їх і напрацюємо відповідні зміни до законодавства", - зазначила Олена Шуляк.

Заключний раунд публічних консультацій відбудеться 13 жовтня для напрямку "Південь".

Нагадаємо, публічні консультації відбуваються в рамках проекту "Парламент та громадяни: відкритий діалог у період війни" реалізується громадською організацією "Інститут Республіка" в межах програми USAID.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло
NEWS
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України