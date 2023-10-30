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Стало відомо, паливо яких АЗС може псувати двигун авто

Понеділок 30 жовтня 2023 17:45
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Стало відомо, паливо яких АЗС може псувати двигун авто Фото: стало відомо, паливо яких АЗС може псувати двигун авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В Україні перевірили якість дизельного пального та бензину на чотирьох заправках найпопулярніших в Україні мереж АЗС. В ході дослідження з'ясувалося, що одному із зразків достатньо для спалахування 46 градусів, що є порушенням норми, яка встановлена на рівні 55 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що продавець такого палива несе загрозу життю не тільки своїм співробітникам, але і покупцям. Таке паливо може просто вибухнути.

В інших мережах паливо не небезпечне, але також не відповідає всім держстандартам.

Начальник відділення випробувального центру, де проводилася експертиза, Дмитро Печінка повідомив, що дизель може стати настільки вибухонебезпечним через наявність домішок, які не властиві дизельному паливу, можливо залишки бензину.

На словах дизель везуть з Європи, але навряд чи звідти приїхав би настільки не якісний продукт, тому що там дуже жорстко контролюється якість палива, в тому числі і рівень сірки.

Стало відомо, паливо яких АЗС може псувати двигун автоСтало відомо, паливо яких АЗС може псувати двигун авто

Саме за цим показником одна з мереж перевищила норму в більш ніж чотири рази - рівень досяг 41,3 мг/кг.

Водночас низький рівень сірки призводить до швидкого зношування двигуна, тому її потрібно замінити чимось менш токсичним. З відібраних зразків двигун швидше за все "вб'є" паливо з популярної мережі WOG.

Згідно з результатами дослідження бензину ситуація складніша. В одному з зразків виявили захмарну кількість бензолу, який дуже токсичний. А ось за рівнем сірки найбезпечніше паливо мережі АВІАС.

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АЗС бензин
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