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Стало відомо, коли РФ вирішила припинити транзит суховантажів "зерновим коридором"

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Туреччина, Неділя 30 жовтня 2022 02:56
Стало відомо, коли РФ вирішила припинити транзит суховантажів "зерновим коридором" Фото: рух суховантажів припиниться в неділю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Домовленості з координаційним центром про рух суховантажів гуманітарним коридором на неділю, 30 жовтня, не досягнуто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Координатор ООН Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації Росії про зупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі.

За даними координаційного центру, у суботу коридором безнапасно пройшли дев'ять суден.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила, що виходить із зернової угоди після нібито української атаки на Чорноморський флот у Севастополі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Попри це Україна не збирається припиняти роботу "зернового коридору".

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