Стало відомо, яких забудовників допускатимуть до участі у "єОселі" і "єВідновлення"

Для забудовників, які планують брати участь у державній програмі компенсацій "єВідновлення" та програмі пільгового кредитування "єОселя", потрібно ввести правило обов‘язкової реєстрації спеціального майнового права у Державному реєстрі речових прав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР ​​з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, наразі в Україні реалізується одразу кілька державних проєктів із забезпечення українців житлом: масштабна програма компенсації за пошкоджене та знищене житло "єВідновлення" та пільгова програма державної іпотеки "єОселя".

Так, за програмою "єВідновлення" власники зруйнованої оселі отримують житловий сертифікат, який можуть використати на придбання нерухомості як на первинному, так і на вторинному ринках.

Держава має переконатись, що беручи участь у "єВідновленні" і "єОселі", громадяни не стануть жертвами недобросовісних забудовників та шахрайських схем, відтак додатковою гарантією має стати обов’язкова реєстрація спеціального майнового права по тих об’єктах, що бажають стати учасниками цих фінансових програм.

За її словами, на сьогодні вже є банки, які надають кредити інвесторам за пільговими ставками за наявності зареєстрованого спеціального майнового права на майбутні квартири. Важливо також сформувати чіткий механізм, як діяти девелоперам, чиї об’єкти вже будуються і дозволи на які отримані до набуття чинності закону про реєстрацію спеціального майнового права.

"Ми будемо прагнути до того, щоб держава фінансувала за своїми програмами лише ті об'єкти, які мають зареєстровані спеціальні майнові права", - зазначила голова профільного комітету.

Вона також підкреслила: закон про спеціальні майнові права вже почав діяти і впливає з одного боку, на всіх без винятку девелоперів, оскільки створює нові прозорі правила для ринку житла, а з іншого - на інвесторів у нерухомість, оскільки це створює додаткові гарантії для їх захисту.

"Якщо ти працюєш на первинному ринку, обійти реєстрацію майбутніх об'єктів нерухомості буде неможливо. Як і продавати житло, яке не зареєстроване в Державному Реєстрі речових прав", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року в Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав на майбутні об'єкти нерухомості в Державному реєстрі речових прав, передбачений законопроектом № 5091, який Верховна рада прийняла у серпні 2022 року. Мета закону - захистити українців, які купують житло на етапі будівництва.

"єОселя "- державна програма доступної іпотеки, яка в Україні стартувала з жовтня 2022 року. На початку вона передбачала можливість взяти іпотечний кредит під пільгові 3% річних для чотирьох категорій громадян - військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців.