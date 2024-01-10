Стало відомо, як українці намагаються отримати компенсацію "єВідновлення", якщо вона їм не призначена

Сукупна сума погоджених компенсацій за програмою "єВідновлення" перетнула відмітку у 7 млрд гривень. Втім програму неодноразово пробували використати і громадяни, для яких по закону ця компенсація не передбачена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Серед найпоширеніших зловживань з боку заявників є:

Спроби видати занедбане житло за таке, що зазнало пошкоджень в результаті збройної агресії рф проти України.

Навмисне пошкодження житла заради компенсації.

Подання недостовірної інформації про пошкодження - використання для заяв фотографій, оброблених у програмі Photoshop.

Спроби отримання компенсації двічі: якщо ремонтні роботи ще не виконані, підстав для відмови немає.

Отримання допомоги на відновлення житла з декількох джерел - не лише за кошти "єВідновлення", але і за кошти, зокрема, благодійних фондів.

Спроби подати заявку не власниками житла;

"Також ми бачимо високу активність з боку громадян, яким Законом обмежено право отримати компенсацію, але вони все ж таки намагаються зробити це обманом. Зокрема, йдеться про людей, які допомагали окупантам, підсанкційних осіб, громадянам, у яких є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України", - зазначила нардеп.

Вона наголосила - більшості зловживань вдається запобігти, але на етапі розробки зараз декілька важливих нововведень, які зроблять програму ще більш прозорою.

Зокрема, зараз розробляється алгоритм виявлення випадків, коли заявник отримує матеріальну допомогу з кількох джерел. Окрім цього, всі благодійні джерела, які надають гуманітарну допомогу громадянам, зобов‘яжуть фіксувати відповідну інформацію. Це дозволить запобігти подвійному відшкодуванню.

Крім цього, обговорюється можливість доповнити кримінальний та адміністративний кодекси України статтями про відповідальність для таких заявників.

"Також ми не виключаємо можливості, що масові виплати компенсацій можуть призвести до підвищення цін на ринку нерухомості, особливо це стосується більш безпечних регіонів, тому є сенс розробити механізм врегулювання або стримування цього", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, з грудня 2023 року для українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, з'явилася зможуть отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту (сума компенсації - до 200 тис. гривень), а і капітального ремонту своїх домівок.

Максимальна сума компенсації на цьому етапі: 350 тис. гривень для відновлення квартири і 500 тис. гривень для приватного будинку.