ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, чи дійсно арктичний дизель від Socar витримує рекордні замерзання

Новость на русском →
Четвер 09 лютого 2023 13:45 promo
Стало відомо, чи дійсно арктичний дизель від Socar витримує рекордні замерзання Фото: стало відомо, чи дійсно арктичний дизель від Socar витримує рекордні замерзання (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Журналісти перевірили ефективність "арктичного" дизеля від Socar - DIESEL Nano Extro, який за попередніми дослідженнями витримує рекордні замерзання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний експеримент.

Як відомо, в грудні Інститут споживчих експертиз (ІСЕ) опублікував результати дослідження, згідно з яким DIESEL Nano Extro від Socar витримує замерзання до мінус 35 градусів.

Вартість "арктичного" дизеля від Socar дещо вища, ніж звичайного - 58,99 грн/л, але навіть в умовах їзди по місту датчик показав економію приблизно в 0,5 л/100 км при тій же манері та темпі їзди (зазвичай 7,5-7,7 л, а з арктичним сокарівським дизелем близько 7,1-7,2 л).

"Прості підрахунки показують економію близько 6,66% по літражу, а отже їздити з суперзимовим дизелем по вартості приблизно стільки ж, як заправляти звичайний по 55 грн/л. Тільки в цьому випадку точно спиш спокійно і знаєш, що зранку заведешся", - зазначив журналіст.

Підсумовуючи результати експерименту, журналіст зазначив, що економія не лише в моменті, а в прорахунку наслідків сьогоднішніх рішень.

"Арктичний" дизель від Socar точно заслуговує на увагу і приємно здивував в плані економії. Сусід по вулиці навіть запитував, у чому секрет, що попри мороз в 10-12 градусів я швидко завівся і поїхав. А відповідь проста - "арктичний" дизель DIESEL Nano Extro", - резюмував він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЗС
NEWS
Свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті
Свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів