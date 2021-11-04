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Стало известно, как украинские лекарства могут попасть на рынки Европы

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 16:20
Стало известно, как украинские лекарства могут попасть на рынки Европы Фото: как украинские лекарства могут попасть на рынки Европы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская фармацевтическая отрасль на фоне пандемии COVID-19 получила уникальный шанс упростить доступ для лекарств на европейский рынок. Но для этого необходимы ответные шаги, в частности, от власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Голоса Украины".

Отмечается, что фармацевтическая отрасль в Украине смогла преодолеть негативные последствия пандемии и даже продемонстрировать рост. А лекарства производства украинских компаний - в частности, "Дарницы", "Фармака" и "Артериума" - в 2020 году были экспортированы в 50 стран мира.

Но в ЕС, обычно зависящем от поставок лекарственных средств из-за границы, украинская продукция почти отсутствует из-за непризнания сертификатов GMP (Good Manufacturing Practice), выданных именно в Украине.

Представители фармкомпаний уверяют, что качество лекарственных средств отечественного производства, а также производственная способность полностью отвечают требованиям стран Евросоюза и способны удовлетворить потребности европейских пациентов. Но для реализации продукции в ЕС сертификацию GMP приходится проходить снова, уже по европейскому механизму.

"Прежде всего, речь идет о подготовленности украинских фармкомпаний к требованиям законодательства ЕС соответствовать стандартам GMP. Европейское законодательство наиболее тщательно толкует международные стандарты GMP, что соответствует общему духу высоких стандартов безопасности потребителей, в данном случае пациентов", - отметил Назар Бобицкий, директор европейского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA)

Чтобы преодолеть юридический барьер, Украине необходимо заключить с ЕС соглашение АСАА (так называемый "промышленный безвиз" относительно именно лекарств). В свою очередь, такое соглашение может быть заключено только в отношении товаров из перечня Приложения III Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Лекарственные средства пока в этом списке отсутствуют.

Таким образом, то, насколько быстро украинское лекарство станет присутствовать на европейском рынке, зависит от органов государственной власти, участвующих в пересмотре условий Соглашения об ассоциации.

"С международно-правовой точки зрения, алгоритм расширения сферы действия Приложения III, другими словами - расширение сферы действия будущего Соглашения АСАА достаточно понятен. Дело сейчас зависит от политической воли ЕС пойти навстречу Украине. Мы должны убедить Брюссель в том, что распространение "промышленного безвиза" - на лекарственные средства из Украины - это также в интересах Европы, европейских производителей лекарств, в конце концов - европейских пациентов, - подчеркнул директор по регуляторным и юридическим отношениям компании "Дарница" Сергей Бобылев. - Для этого украинский фармацевтический сектор должен объединить усилия с Кабинетом министров, Минэкономики, Минздрава, в большой работе по лоббированию институтов ЕС".

Как заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, Украина может расширить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, расширить свое присутствие в ЕС.

"Украинская фарма к этому готова - как по имеющимся мощностям, так и по качеству продукции. Очередь за властью. Наше государство должно сделать большую домашнюю задачу, подготовить и подписать соглашения с Евросоюзом, которые откроют украинским лекарствам широкий доступ к этому ключевому рынку", - добавил он.

Подробнее о том, какие изменения произошли в фарминдустрии Украины за последний год - читайте в материале РБК-Украина.

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