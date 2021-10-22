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Стало известно, кто может стать новым главой Верховного Суда

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Киев, Пятница 22 октября 2021 11:03
Стало известно, кто может стать новым главой Верховного Суда Фото: кто может стать новым главой Верховного Суда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

На пост нового главы Верховного Суда претендуют Всеволод Князев, Владимир Погребняк и Олег Ткачук. Выборы председателя пройдут на пленуме в пятницу 22 октября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с заседания пленума.

Что известно о кандидатах

Князев является секретарем Большой палаты Верховного Суда. До этого работал в Николаеве в областном админсуде и был его председателем. Также вел преподавательскую деятельность и имеет адвокатское удостоверение.

Владимир Погребняк является судьей Кассационного хозсуда ВС.
Он родился в Харьковской области, работал в районном суде Изюма, а с 2012 - в Высшем хозяйственном суде.

Олег Ткачук является судьей Кассационного гражданского суда ВС. Был главой Совета судей.

Как проходят выборы главы ВС

Новый глава Верховного суда вступит в должность с 1 декабря сроком на 4 года.
При этом часть судей выступила против проведения выборов главы ВС 22 октября, так как действующий председатель Валентина Данишевская еще не ушла с должности.

Выбирать "наперед" нового руководителя является неправильным, заявил судья ВС Александр Прокопенко. Но большинство на пленуме (135 против 20) не поддержало такую позицию.

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