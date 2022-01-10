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Стало известно, сколько новых пассажирских вагонов и поездов УЗ закупит в 2022 году

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Киев, Понедельник 10 января 2022 17:45
Стало известно, сколько новых пассажирских вагонов и поездов УЗ закупит в 2022 году Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

В 2022 году в Украине продолжится масштабное обновление подвижного состава "Укрзализныци", начатое в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В частности, в 2022 году в распоряжение перевозчика должны поступить 80 заказанных ранее вагонов купе и СВ. Будет также проведен тендер на закупку 30 плацкартных вагонов, и подготовлен заказ на 70 вагонов дневного сообщения.

Кроме этого, по данным УЗ, в рамках трехлетнего заказа будут приобретены 500 новых вагонов и закуплены 80 новых пригородных поездов. Будет также проведено масштабное обновление парка дизель-поездов, в том числе за счет введения в строй еще одного Skoda City Elephant.

Для расширения сети дневного скоростного движения до 30% в общей части пассажирских перевозок будут закуплены 10 новых скоростных поездов.

Необходимость такого масштабного обновления подвижного состава подтверждается и данными свежего социологического исследования, проведенного агентством 4Service среди почти 2 000 респондентов методом анонимного онлайн-опроса (CAWI).

Опрос показал, что нынешним состоянием поездов удовлетворены только 7% респондентов, при том что железнодорожный транспорт основным для путешествий и поездок внутри страны рассматривают 82% украинцев.

Следующими по популярности среди транспортных средств украинцы назвали автобус/микроавтобус (42%) и собственный автомобиль (36%). Каршерингу предпочтение отдали 23% опрошенных, а внутренней авиацией готовы воспользоваться 6%.

Самыми востребованными у украинцев вагонами Укрзализныци названы плацкарт (47%) и купе (40%). Исследование показало также, что 52% опрошенных пользуются поездами несколько раз в год.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Зеленский объявил о старте масштабного проекта модернизации украинской железной дороги в рамках глобальной инфраструктурной программы "Большая стройка". В течение нескольких лет в Украине, помимо замены пассажирского подвижного состава, планируется также электрифицировать большое количество путей и произвести более 50 тыс. грузовых вагонов.

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Укрзализныця Большая стройка
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