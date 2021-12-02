Стало известно, что рынок продажи леса в Украине 4 месяца был монополизирован одной компанией

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) как минимум 3 месяца была монополистом на рынке продажи леса и лесоматериалов, а вторая появившаяся на этом рынке компания прямо связана с первой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью " Обозревателя ".

С 1 июля необработанные лесоматериалы, которые продают государственные лесхозы, можно купить только на товарных биржах, теперь это - стандартизированный товар.

"Если раньше купить лесоматериалы можно было через Prozorro, то теперь продавцов назначает Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). И по странному стечению обстоятельств как минимум на три месяца такое право монопольно получила "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ). Затем комиссия допустила к торгам еще одного участника – "Украинскую универсальную биржу", которой ранее руководил действующей бенефициар УЭБ Алексей Дубовский. Участники рынка поговаривают, что обе компании до сих пор связаны", - пишет Обозреватель.

Объем рынка - около 20 млрд в год, и комиссию за свои услуги биржа устанавливает самостоятельно. Пока лес можно было продавать через Prozorro, комиссия этой площадки была 0,5%, УЭБ установила комиссию в 3 раза выше - 1,5%. То есть биржи смогут заработать около 300 млн грн в год.

Факт наличия монополии первые 3 месяца после перезапуска рынка бенефициарный собственник УЭБ Алексей Дубовский признает. Ранее Дубовский руководил еще и "Украинской универсальной биржей" (УУБ), которая также получила право оперировать на рынке и стала там второй.

Третья биржа - "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ) получила лицензию только 30 ноября, то есть через 4 месяца после запуска рынка.

"Антимонопольный комитет такую ситуацию не комментирует, хотя к ним уже обращались некоторые участники рынка, которые не смогли получить лицензию от комиссии", - пишет "Обозреватель".