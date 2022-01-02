Стало известно, что металлургический завод останавливает работу из-за недостатка вагонов УЗ

С 1 января 2022 года принадлежащая DCH Александра Ярославского металлургическая площадка Днепровского металлургического завода останавливает свою работу из-за нерентабельности продукции, на стоимость которой повлияло ухудшение качества услуг "Укрзализныци" и стоимость энергоносителей.

Об этом сообщает " Экономическая правда " со ссылкой на источник на предприятии.

"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и стоимость энергоносителей. Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, что не позволяет быть предприятию рентабельным", - отметил он.

По его словам, точных сроков простоя еще нет, но заранее остановка ожидается от одного месяца.

Напомним, УЗ в 2022 году уже повысила стоимость грузовых перевозок. Всего за последние пять лет стоимость услуг "Укрзализныци" выросла более чем на 200%. Эксперты отмечали: постоянное повышение тарифов приведет к падению объемов перевозок.

Параллельно, компания инициировала ограничение срока службы вагонов, из-за чего в ближайшие годы может быть списано более 70 тыс. вагонов. Это, в свою очередь, приведет к резкому дефициту подвижного состава и коллапсу на рынке перевозок.

Как сообщали СМИ, ранее ряд предприятий уже жаловалась на ухудшение услуг УЗ, которые приводят к денежным потерям предприятий. Так, ГП "Артемсоль" направило премьеру Денису Шмыгалю письмо, в котором жаловалось на то, что УЗ не предоставляет предприятию законтрактованную количество вагонов. В то же время, стоимость этих вагонов выросла в разы.

В свою очередь, ОП "Укрметаллургпром" обращалось с письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на тарифную политику "Укрзализныци".

Промышленники предупреждали: постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки, на фоне ухудшения качества логистических услуг, приведет к остановке предприятий и сокращению производства. И в итоге, вместо получения дополнительных средств, УЗ потеряет часть доходов.