ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, что металлургический завод останавливает работу из-за недостатка вагонов УЗ

Новина українською →
Киев, Воскресенье 02 января 2022 19:03
Стало известно, что металлургический завод останавливает работу из-за недостатка вагонов УЗ Фото: вагоны УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Артем Горовенко

С 1 января 2022 года принадлежащая DCH Александра Ярославского металлургическая площадка Днепровского металлургического завода останавливает свою работу из-за нерентабельности продукции, на стоимость которой повлияло ухудшение качества услуг "Укрзализныци" и стоимость энергоносителей.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник на предприятии.

"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и стоимость энергоносителей. Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, что не позволяет быть предприятию рентабельным", - отметил он.

По его словам, точных сроков простоя еще нет, но заранее остановка ожидается от одного месяца.

Напомним, УЗ в 2022 году уже повысила стоимость грузовых перевозок. Всего за последние пять лет стоимость услуг "Укрзализныци" выросла более чем на 200%. Эксперты отмечали: постоянное повышение тарифов приведет к падению объемов перевозок.

Параллельно, компания инициировала ограничение срока службы вагонов, из-за чего в ближайшие годы может быть списано более 70 тыс. вагонов. Это, в свою очередь, приведет к резкому дефициту подвижного состава и коллапсу на рынке перевозок.

Как сообщали СМИ, ранее ряд предприятий уже жаловалась на ухудшение услуг УЗ, которые приводят к денежным потерям предприятий. Так, ГП "Артемсоль" направило премьеру Денису Шмыгалю письмо, в котором жаловалось на то, что УЗ не предоставляет предприятию законтрактованную количество вагонов. В то же время, стоимость этих вагонов выросла в разы.

В свою очередь, ОП "Укрметаллургпром" обращалось с письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на тарифную политику "Укрзализныци".

Промышленники предупреждали: постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки, на фоне ухудшения качества логистических услуг, приведет к остановке предприятий и сокращению производства. И в итоге, вместо получения дополнительных средств, УЗ потеряет часть доходов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр DCH Группа Укрзализныця
NEWS
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году