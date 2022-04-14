Стало известно, кого Минрегион может привлечь для послевоенной реконструкции Харькова
Послевоенной реконструкцией Харькова может заняться британский архитектор и дизайнер Норман Фостер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.
По данным издания, министр Алексей Чернышов может полностью отдать город в распоряжение компании Foster+Partners.
Согласно портфолио Foster+
Поскольку речь идет о комплексном восстановлении города-миллионника, то, скорее всего, значительная часть этих миллиардных затрат ляжет на городской бюджет и бюджет страны либо на специализированные международные трастовые фонды.
"Несмотря на то, что в портфолио Foster+Partners есть и жилые, и офисные здания, "хай-тек" - это все-таки больше про эксперимент и способность "выделиться" на фоне стандартных решений. Ради этого заказчик может пожертвовать функциональностью и эффективностью проекта", - отмечает издание.
В свою очередь, в Украине есть достаточно архитекторов, которые успешно проектируют и жилье, и промышленные решения, и, очевидно, гораздо лучше понимают культурный и социальный контекст происходящего сейчас в стране, резюмирует издание.
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