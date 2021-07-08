Стало известно, в какие страны могут полететь полностью привитые CoronaVac украинцы
Украинцы, которые получили две дозы CoronaVac, могут посетить десять стран. Обязательным является наличие международного свидетельства о вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал Helsi.
Итак, полностью вакцинированные CoronaVac граждане могут улететь в:
- Испанию,
- Эстонию,
- Австрию,
- Нидерланды,
- Молдову,
- Венгрию,
- Турцию,
- Грецию,
- Болгарию,
- Португальскую Мадейру.
"Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств. При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке", - указано в сообщении.
Напомним, международное свидетельство о вакцинации от коронавируса в Украине могут получить все, кто сделал обе дозы прививки. Его выдает семейный врач, но для этого нужно взять загранпаспорт.
Как писало РБК-Украина, сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине, пока ограничен доступ к вакцинам.