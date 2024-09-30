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"Сталевий фронт" Ахметова передав пікапи і дрони на Покровський напрямок

Понеділок 30 вересня 2024 12:31
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"Сталевий фронт" Ахметова передав пікапи і дрони на Покровський напрямок Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав пікапи і дрони на Покровський напрямок
Автор: Олександр Мороз

Ініціатива "Сталевий фронт", заснована Рінатом Ахметовим для підтримки українських військових, передала прикордонникам на Покровському напрямку фронту підкріплення – чотири пікапи та сто дронів. Ця допомога спрямована на підвищення мобільності і оперативної розвідки, які часто є критичними для успішного виконання завдань у прифронтовій зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ініціативи.

"Ми постійно допомагаємо прикордонникам технікою, авто, засобами для розвідки. Це те, що постійно потрібно на гарячих напрямках нашим бійцям. Загальна сума саме цієї допомоги - 4 млн грн", – пояснив Олександр Водовіз, представник "Сталевого фронту" і керівник проєктного офісу гендиректора Групи "Метінвест".

На сучасному етапі війни мобільність і технічна перевага стають вирішальними факторами. Пікапи використовуються для швидкого пересування особового складу, доставлення боєприпасів або евакуації поранених з небезпечних зон. Дрони, зі свого боку, є одним з найефективніших інструментів для точного визначення позицій ворога, проведення розвідки та коригування вогню артилерії.

Ця допомога стає особливо актуальною на Покровському напрямку, де тривають важкі бої. Ситуація на цьому фронті залишається динамічною, і підтримка в такій формі дозволяє українським прикордонникам тримати оборону.

Ініціатива "Сталевий фронт" була створена Рінатом Ахметовим на початку повномасштабного вторгнення і фокусується на підтримці Збройних сил України. За цей час проєкт надав українським військовим тисячі одиниць техніки та обладнання, а також допомагає у захисті військових від сучасних загроз, таких як дрони та артилерійські обстріли. Загальна сума допомоги – понад 10 млрд грн.

&quot;Сталевий фронт&quot; Ахметова передав пікапи і дрони на Покровський напрямок

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Рінат Ахметов Покровськ
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