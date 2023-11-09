Для стабільності енергосистеми ТЕС ДТЕК згенерували 12,3 млрд кВт/год електроенергії
За 10 місяців цього року теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" згенерували в українську енергосистему 12,3 млрд кВт*год електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Як зазначається, попри ворожі атаки теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" продовжують підтримувати надійність української енергосистеми своїми маневровими потужностями.
Для цього за 10 місяців поточного року ТЕС компанії відпустили майже 12,3 млрд кВт*год електроенергії. В повідомленні уточнюється, що це еквівалентно середньому споживанню близько 4,1 млн родин протягом року.
"Опалювальний сезон розпочався. Як і чергові хвилі енергетичного терору росії, які наші станції знову відчували і в жовтні, і в листопаді. Все це буде лише підвищувати навантаження на енергосистему, особливо, в піки споживання. Тому енергетики щодня в режимі 24/7 роблять свою роботу і будуть продовжувати посилено працювати, щоб підтримувати надійність теплової генерації та української енергосистеми, адже це - світло та тепло в оселях українців", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.
Нагадаємо, 7 листопада росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. Обійшлося без жертв, але внаслідок обстрілу обладнання підприємства зазнало пошкоджень.
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