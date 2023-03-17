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У Києві та області скасували відключення світла

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Україна , П'ятниця 17 березня 2023 22:14
У Києві та області скасували відключення світла Фото: Стабілізаційні відключення у Києві більше не застосовуються (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Відключення світла, які ввели ще вранці 17 березня, скасували у Києві та Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Енергопостачання поступово відновлюється для жителів Киїівської області.

Проте, ситуація в енергосистемі й досі залишається складною.

Нагадаємо, 9 березня Російська Федерація нанесла масований ракетний удар по Україні. Держава-агресор випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Половину з цілей вдалось збити, але суттєво постраждала українська енергетична інфраструктура.

РБК-Україна вже писало, що система продовжує працювати без обмежень та резервів споживання.

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