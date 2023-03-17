У Києві та області скасували відключення світла
Фото: Стабілізаційні відключення у Києві більше не застосовуються (Getty Images)
Відключення світла, які ввели ще вранці 17 березня, скасували у Києві та Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Енергопостачання поступово відновлюється для жителів Киїівської області.
Проте, ситуація в енергосистемі й досі залишається складною.
Нагадаємо, 9 березня Російська Федерація нанесла масований ракетний удар по Україні. Держава-агресор випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Половину з цілей вдалось збити, але суттєво постраждала українська енергетична інфраструктура.
РБК-Україна вже писало, що система продовжує працювати без обмежень та резервів споживання.