США закрывают два консульства в России

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Государственный секретарь США Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке. Также приостанавливают работу генконсульства в Екатеринбурге.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

Такое решение, по словам представителя Госдепа, было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ.

"Госсекретарь в тесной консультации с послом США в РФ Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации", - отметил дипломат.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что администрация действующего американского президента Дональда Трампа сообщила Конгрессу США о готовящемся закрытии генконсульства во Владивостоке и временном прекращении работы генконсульства в Екатеринбурге.

Напомним, сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что в Конгрессе есть сильный двухпартийный консенсус относительно неприемлемости для национальных интересов США внешней политики России.

Ранее в США согласовали расширение санкций против "Северного потока-2".