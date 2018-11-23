В США во время стрельбы в жилом доме погибли трое человек

Фото: стрельба в США (journalgazette.net)

Двое пострадавших - в критическом состоянии

Трое человек погибли во время стрельбы в жилом доме в городе Форт-Уэйн, штат Индиана (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Как отмечает полиция, всего в результате стрельбы в День Благодарения пострадали пять человек. Четверых раненых офицеры обнаружили внутри дома, еще одного - во дворе.

Трое пострадавших скончались до прибытия врачей. Остальных в критическом состоянии отвезли в больницу. Среди погибших - двое мужчин и одна женщина.

Информацию о возможном подозреваемом полиция не сообщает. Также на данный момент неизвестны подробности и причины инцидента. Продолжается следствие.

Напомним, 22 ноября в результате стрельбы в одном из торговых центров города Гувер, штат Алабама (США) погиб один человек, еще четверо получили ранения. Как сообщается, стрелок был ликвидирован полицейскими.

Ранее, как сообщало РБК-Украина, в Чикаго в больнице Mercy Hospital произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, включая стрелка, а также четверо получили ранения.