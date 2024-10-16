У США відповіли, чи зможуть надавати допомогу одночасно Україні та Ізраїлю
Сполучені Штати Америки відчувають себе комфортно дотримуючись зобов’язань перед союзниками. У багатьох випадках це різні типи систем допомог від США.
Про це РБК-Україна відповіла постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт під час онлайн-брифінг для журналістів.
Під час брифінгу журналіст РБК-Україна запитав у Сміт, чи зможуть Штати надавати допомогу одночасно Україні та Ізраїлю у випадку, якщо на Близькому Сході почнеться велика війна.
За її словами, наразі США відчувають себе комфортно, дотримуючись зобов’язань перед союзниками та партнерами як на Близькому Сході, так і перед Україною. Також Штати наразі дотримуються своїх зобов'язань в інших куточках світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном.
"У багатьох випадках це різні типи систем, які надаються, іноді з використанням різних форм допомоги в уряді США", - сказала Сміт.
Вона також вважає, що зараз у Вашингтоні немає осіб, які дивляться на допомогу США як на "зусилля з нульовою сумою в будь-якому вигляді, порядку чи формі".
"Ми віримо, що завдяки великому внеску багатьох країн світу для України ми можемо разом продовжувати надавати те, що їм потрібно, водночас гарантуючи, що ми зможемо захищати Ізраїль", - підкреслила вона.
Допомога від США союзникам
США надають суттєву військову та економічну допомогу як Україні, так і Ізраїлю, реагуючи на конфлікти в обох регіонах. І Ізраїль і Україна є стратегічними партнерами США, що обумовлює постійну підтримку в умовах військових загроз.
Допомога Україні
США виділили багатомільярдну допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Підтримка включає постачання зброї (зокрема систем ППО, артилерії, HIMARS), бронетехніки, а також розвідувальні дані. США також допомагають з підготовкою українських військових.
Фінансова підтримка допомагає стабілізувати економіку України та забезпечити гуманітарну допомогу цивільному населенню.
Допомога Ізраїлю
Ізраїль отримує довгострокову військову допомогу від США, яка включає постачання систем ППО (такі як "Залізний купол"), а також авіацію, боєприпаси та технологічне обладнання.
Після ескалації конфлікту в жовтні 2023 року США додатково розгорнули в Ізраїлі системи протиповітряної оборони THAAD і Patriot для захисту від ракетних атак.
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