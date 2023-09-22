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США та країни Центральної Азії домовились розширити співпрацю в сфері безпеки

П'ятниця 22 вересня 2023 04:20
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США та країни Центральної Азії домовились розширити співпрацю в сфері безпеки Фото: США та країни Центральної Азії поглиблять співпрацю в низці сфер (twitter/President Biden)
Автор: Максим Шушко

США, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменія та Узбекистан мають намір розширити співпрацю у сфері безпеки, економіки та енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану на першому президентському саміті у форматі С5+1. Зустріч проходила в кулуарах сесій Генеральної Асамблеї ООН.

Лідери країн домовились посилити співпрацю в сферах безпеки, економіки та енергетики.

"Ми знову підтверджуємо нашу відданість зміцненню співпраці у сфері безпеки як необхідного наріжного каменю для вирішення спільних викликів регіональній безпеці та підтримки суверенітету та незалежності держав Центральної Азії", - йдеться в заяві Білого Дому.

Саміт С5+1

C5+1 - це платформа для спільних дій щодо вирішення спільних проблем Сполучених Штатів і п'яти держав Центральної Азії. Вона доповнює двосторонні відносини в регіоні, особливо в сферах, в яких регіональний підхід може давати відносні переваги.

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