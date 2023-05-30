США сподіваються зберегти відносини з Індією, попри на розбіжності щодо вторгнення РФ в Україну

Розбіжності щодо вторгнення Росії в Україну не завадять відносинам США з Індією. Нью-Делі вже допоміг зберегти цінову стелю на російську нафту.

Про це заявив посол США в Нью-Делі Ерік Гарсетті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Коментарі Гарсетті пролунали напередодні державного візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до США з 21 по 24 червня.

Гарсетті також сказав, що Індія допомогла зберегти стелю цін на російську нафту, запроваджену країнами Великої сімки, Європейським союзом та Австралією наприкінці минулого року, щоб спробувати позбавити Москву коштів для ведення війни в Україні.

Нью-Делі відмовився засудити свого старого союзника Росію за війну та збільшив свою торгівлю з Москвою до рекордного рівня, в основному за рахунок імпорту російської нафти.

Відносини між Індією та Росією

У відповідь на вторгнення Росії в Україну західні країни ввели ціну на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель.

Індія не визнає санкцій, накладених на Росію, і швидко стала найбільшим покупцем морської нафти з Росії.

При цьому російська нафта продовжує надходити до країн Європейського Союзу, незважаючи на ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

На західному узбережжі Індії розташовано кілька НПЗ, зокрема найбільший у світі. Там російську нафту переробляють у бензин та дизельне паливо, які потім йдуть до ЄС.

За даними компанії Kpler, у квітні Індія поставила в ЄС більше палива, ніж будь-коли, обійшовши Саудівську Аравію.