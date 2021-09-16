В США создали назальную вакцину от COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MedicalxPress .

"Мукозальная вакцинация может стимулировать как системный, так и мукозальный иммунитет и имеет то преимущество, что это неинвазивная процедура, подходящая для иммунизации больших групп населения. Однако мукозальная вакцинация затруднена из-за отсутствия эффективной доставки антигена и необходимости в соответствующих адъювантах, которые могут стимулировать надежный иммунный ответ без токсичности", - заявил Навин Варадараджан, профессор химической и биомолекулярной инженерии Хьюстонского университета им. М.Д. Андерсона.

Фундаментальным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не предназначены для индукции иммунитета слизистых оболочек.

Предварительно ученые протестировали способ с другими респираторными патогенами, готовность иммунитета к повторному заражению коронавирусом требует адаптивных иммунных ответов в дыхательных путях и легких.

Ученые заявляют, что назальная вакцина станет хорошим вариантом для справедливого распределения вакцин во всем мире.

Ученые также сообщили, что каждый из компонентов препарата, белок (лиофилизированный) и адъювант (NanoSTING), стабильны более 11 месяцев и могут храниться и отправляться без условий заморозки.