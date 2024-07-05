США скасували навчання Noble Partner, які мали пройти в Грузії

Сполучені Штати Америки відклали заплановані на кінець липня навчання NOBLE PARTNER, які мали пройти разом з Грузією. Срок, на який відкладено навчання не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Пентагон.

Як зазначили у Пентагоні, 30 травня уряд США почав повний перегляд усієї двосторонньої співпраці з Грузією. Зокрема, було прийнято рішення відкласти NOBLE PARTNER.

Рішення відкласти NOBLE PARTNER пов'язане з неправдивими звинуваченнями грузинського уряду на адресу Сполучених Штатів та інших західних суб'єктів з метою змусити Грузію відкрити другий фронт проти Росії для послаблення тиску на Україну, а також з участю у двох спробах державного перевороту проти правлячої партії.

Водночас у США зазначили, що продовжуватимуть співпрацювати з силами оборони Грузії, оскільки прагнуть продовжувати зміцнювати здатність Грузії захищати свій суверенітет і підтримувати свою територіальну цілісність.

"Ми прийняли це рішення нелегко, і ми приділяємо велику увагу великій цінності, яку наші союзники та партнери надають таким навчанням, як NOBLE PARTNER. Сполучені Штати з нетерпінням чекають майбутніх можливостей співпраці з членами Альянсу та партнерами, включаючи AGILE SPIRIT у 2025 році", - сказано у повідомленні.

NOBLE PARTNER - це щорічні багатонаціональні військові навчання, які проводяться в Грузії. Їх організовує Міністерство оборони Грузії у співпраці з США та іншими країнами-партнерами. Мета навчань - підвищення взаємосумісності між військовими підрозділами різних країн, зміцнення обороноздатності та покращення навичок спільних операцій. Навчання NOBLE PARTNER спрямовані на забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.

Грузинський закон про "іноагентів"

Наприкінці травня цього року парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу". Ці дії викликали обурення західних партнерів. В самій Грузії почались масові протести, зокрема через те, що даний закон фактично аналогічний тому, що діє у РФ.

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що європейська перспектива Грузії буде скасована, якщо влада цієї країни продовжить свою політику.

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