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США розширили санкції проти "Хезболли"

Середа 16 жовтня 2024 19:21
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США розширили санкції проти "Хезболли" Ілюстративне фото: США розширили санкції проти "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти "Хезболли". Вони стосуються трьох осіб та чотирьох ліванських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Як зазначили у відомстві, було встановлено, що три особи та чотири пов'язані з ними компанії, причетні до ліванської мережі ухилення від санкцій, яка приносить "Хезболлі" мільйони доларів доходу.

Також сьогоднішні санкції направлені проти незаконного виробництва і торгівлі каптагоном. Фізичні особи та компанії, які сьогодні потрапили до переліку, є частиною мережі комерційних підприємств, що належать або контролюються "Хезболллою".

Хто потрапив до санкційного списку

Сільвана Атві - працює секретарем старшого офіцера фінансової групи аль-Баззала і пов'язана з іншими компаніями. Атві є власником G.M. Farm (раніше відома як J.M. PHARM), компанії, що базується в Лівані і була підписантом ліванських фінансових проектів, які здійснювала "Хезболла" за участю Ірану. Ці проекти мали на меті отримання прибутку для "Хезболли".

Хайдар Хусам ад-Дін Абдул Гаффар (Гаффар) є посадовою особою фінансової команди "Хезболли" і законним власником компанії Global Tradeline SARL. Global Tradeline SARL - ліванська компанія, що займається імпортом продуктів харчування до Лівану, їх ребрендингом і продажем з метою отримання прибутку для "Хезболли".

Хусам Хамаді - бізнесмен і співробітник фінансової команди "Хезболли". Він також є законним власником ліванської компанії United Sons.

Конфлікт на Близькому Сході

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, внаслідок чого загинуло понад тисячу людей, сотні були взяті в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Газа.

1 жовтня 2024 року ЦАХАЛ розпочав операцію проти "Хезболли" в Лівані, щоб знищити інфраструктуру угруповання та відсунути бойовиків від кордону.

ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки США попередили, що загострення на Близькому Сході може викликати нові акти насильства з боку екстремістів.

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Сполучені Штати Америки Хезболла Санкції проти Ірану
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