ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США и Россия обсудят контроль над ядерным вооружением, - Госдеп

Новина українською →
Понедельник 27 сентября 2021 21:13
США и Россия обсудят контроль над ядерным вооружением, - Госдеп Фото: США и Россия обсудят контроль над ядерным вооружением (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Делегация Соединенных Штатов во главе заместителем госсекретаря Венди Шерман, встретится с российскими представителями для проведения переговоров со стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Встреча состоится в среду, 29 сентября, в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

К ней присоединится заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Как отметили в Госдепе, последняя встреча двух делегаций состоялась 28 июля в Женеве.

"Диалог по стратегической стабильности является результатом обязательства, взятого президентом Байденом и президентом России Путиным на их встрече в Женеве в июне 2021 года, провести взвешенный и активный диалог, который будет направлен на создание основы для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружие Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
Кабмин взял на себя функцию наблюдательного совета "Нафтогаза"
Кабмин взял на себя функцию наблюдательного совета "Нафтогаза"
DAILY
Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине