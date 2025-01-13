США продовжили статус тимчасового біженця для українців: що потрібно знати

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про продовження статусу тимчасового біженця (TPS) для громадян України. Стосується тих, хто прибув до країни до 16 серпня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішньої безпеки США.

Це продовження на 18 місяців, яке набуває чинності через війну в Україні, дає змогу українцям, які відповідають певним умовам, зберігати статус тимчасового біженця і дозвіл на працевлаштування у США.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що продовження TPS обґрунтоване війною в Україні, що привело до масштабних руйнувань і гуманітарної кризи.

В умовах загострення ситуації, пов'язаної з російським вторгненням, багато українців змушені були покинути свої домівки, і повернення до країни неможливе через загрозу безпеці та брак базової інфраструктури.

Хто може повторно зареєструватися для TPS

Згідно з новими умовами, приблизно 103 700 громадян України можуть повторно зареєструватися для отримання TPS, якщо вони продовжують відповідати критеріям.

Важливо, що повторна реєстрація можлива тільки для тих, хто вже зареєструвався для TPS відповідно до попереднього призначення, і хто проживає в США з 16 серпня 2023 року, незалежно від їхнього імміграційного статусу.

Міністерство внутрішньої безпеки також наголосило на важливості суворої перевірки кожної заяви на відповідність національній безпеці та громадській безпеці.

Особи, які становлять загрозу, можуть бути затримані, вислані або передані в інші федеральні органи для подальшого розслідування. До статусу TPS не допускаються особи, засуджені за тяжкі злочини.

Додатково, для тих, хто перереєстровується, термін дії дозволів на працевлаштування (EAD) буде автоматично подовжено на 12 місяців, якщо їхні поточні документи на роботу закінчуються.

Заяви на продовження не потрібно подавати повторно, якщо вони вже перебувають у процесі розгляду. У разі схвалення, статус TPS діятиме до 19 жовтня 2026 року.