США прискорять надання дозволів іншим країнам на передачу F-16 Україні

Сполучені Штати Америки будуть у прискореному порядку надавати дозволи іншим країнам на передачу своїх винищувачів F-16 Україні.

Про це йшлося у телефонній розмові президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Президент Байден і президент Зеленський обговорили початок підготовки українських пілотів-винищувачів та забезпечення прискореного погодження для інших держав на передачу своїх F-16 Україні після завершення навчання для підвищення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.

F-16 для України

Нагадаємо, низка європейських країн погодилися зайнятися навчанням українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках авіаційної коаліції. Тренування пройдуть у Данії та Румунії.

Також Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні F-16. Станом на зараз відомо, що Київ отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Окрім того, Сполучені Штати найближчим часом мають намір розпочати навчання українських пілотів на F-16. Літня підготовка розпочнеться у жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона.