ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США приговорили экс-переводчика Пентагона за шпионаж для террористов

Новина українською →
США, Среда 23 июня 2021 22:36
В США приговорили экс-переводчика Пентагона за шпионаж для террористов Фото: в США приговорили экс-переводчика Пентагона за шпионаж (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В США приговорили 62-летнюю бывшую переводчицу Пентагона Мариам Томпсон за шпионаж на ливанскую террористическую организацию "Хезболла". Суд избрал ей наказание в виде 23 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает американский Минюст.

Томпсон признала, что передавала секретную информацию об американской обороне гражданину Ливана, чтобы тот предоставил ее ливанской "Хезболле".

"Решение обвиняемой помочь иностранной террористической организации было предательством, которое поставило под угрозу жизни тех самых американских мужчин и женщин на поле боя, которые служили вместе с ней более десяти лет", - сказал прокурор.

По версии следствия, Томпсон начала работать на ливанских террористов в 2017 году. С тех пор она успела поработать на зарубежном военном объекте США, где ей было доверено сверхсекретное разрешение органов государственной безопасности, а также на объекте оперативной группы специальных операций в Ираке.

Шпионку задержали 27 февраля 2020 года после того, как она использовала свой доступ к секретной информации национальной обороны, чтобы сообщить своему сообщнику личности по крайней мере восьми американский тайных агентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки приговор шпионаж Суд
NEWS
Украина запретила въезд без теста на коронавирус прибывшим из четырех стран
Украина запретила въезд без теста на коронавирус прибывшим из четырех стран
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ