В США приговорили экс-переводчика Пентагона за шпионаж для террористов

В США приговорили 62-летнюю бывшую переводчицу Пентагона Мариам Томпсон за шпионаж на ливанскую террористическую организацию "Хезболла". Суд избрал ей наказание в виде 23 лет тюремного заключения.

Томпсон признала, что передавала секретную информацию об американской обороне гражданину Ливана, чтобы тот предоставил ее ливанской "Хезболле".

"Решение обвиняемой помочь иностранной террористической организации было предательством, которое поставило под угрозу жизни тех самых американских мужчин и женщин на поле боя, которые служили вместе с ней более десяти лет", - сказал прокурор.

По версии следствия, Томпсон начала работать на ливанских террористов в 2017 году. С тех пор она успела поработать на зарубежном военном объекте США, где ей было доверено сверхсекретное разрешение органов государственной безопасности, а также на объекте оперативной группы специальных операций в Ираке.

Шпионку задержали 27 февраля 2020 года после того, как она использовала свой доступ к секретной информации национальной обороны, чтобы сообщить своему сообщнику личности по крайней мере восьми американский тайных агентов.