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США пообіцяли зробити все, щоб припинити постачання зброї Росії від КНДР та Ірану

Середа 19 червня 2024 09:00
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США пообіцяли зробити все, щоб припинити постачання зброї Росії від КНДР та Ірану Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США зроблять все можливе, щоб припинити постачання зброї з Ірану і Північної Кореї в Росію для продовження війни в Україні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають Росії (для війни проти України, - ред.) такі країни, як Іран і Північна Корея", - заявив він.

За його словами, Кремль відчайдушно намагається зміцнити відносини з країнами, які можуть надати все необхідне для продовження війни в Україні, особливо з Іраном і КНДР.

"Ми дуже стурбовані цим, бо це те, що підтримує війну", - заявив Блінкен.

Крім того, держсекретар додав, що найшвидший спосіб закінчити війну в Україні буде позбавити російського диктатора Владіміра Путіна думки, що він зможе пережити Україну і всіх її союзників, при цьому, якщо він знатиме, що палива, необхідного для його військової машини, більше не буде.

Візит Путіна в КНДР

Сьогодні Путін приїхав до Північної Кореї для зустрічі із диктатором Кім Чен Ином. Видання The Washington Post вважає, що російський диктатор хоче попросити додаткову зброю у КНДР.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг виразив стурбованість щодо підтримки, яку Росія може надати ракетним і ядерним програмам Північної Кореї.

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