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В США полицейским запретили использовать удушающие приемы при задержании

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Вашингтон, Вторник 14 сентября 2021 19:30
В США полицейским запретили использовать удушающие приемы при задержании Фото: американским правоохранителям запретили применять удушающие приемы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство юстиции США объявило запрет на применение правоохранителями удушающих приемов без должных оснований. Кроме того, ведомство ограничило возможность американским силовикам проводить рейды без предварительного предупреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Укрепление доверия между правоохранительными органами и обществом, которому мы служим, является центральным элементом нашей миссии в министерстве юстиции", - цитирует агентство генерального прокурора США Меррика Гарланда.

Введенные Минюстом США ограничения касаются применения "удушающего захвата сзади" и "сжимания сонной артерии". Исключение составляют случаи, когда применение смертельно силы допустимо. В частности, если задерживаемый представляет непосредственную угрозу смерти или ранения полицейского, или другого лица.

Кроме того, Минюст ограничил поводы для федеральных правоохранительных органов проводить рейды без предупреждения.

В ведомстве отметили, что решение о запрете применения удушающих приемов при задержании было принято по итогам проведенного анализа. Поводом к его началу стали несколько инцидентов, в которых погибли люди. Самым громким из них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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