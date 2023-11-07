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США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - ЗМІ

США, Вівторок 07 листопада 2023 00:30
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США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - ЗМІ Фото: США можуть передати Ізраїлю високоточні бомби (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки можуть передавати Ізраїлю високоточні бомби Spice Family Gliding Bomb Assemblies на 320 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про плани передати Ізраїлю Spice Family Gliding Bomb Assemblies. Це тип високоточної керованої зброї, яка запускається з бойових літаків.

Згідно з планом, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.

План також включає надання підтримки, складання, тестування та інших технологій, пов’язаних із використанням цього озброєння.

Підтримка США Ізраїлю

Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також Сполучені Штати перекинули до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15.

6 листопада стало відомо, що стратегічний атомний підводний човен США класу "Огайо" також прибув на Близький Схід. Ці підлодки складають основу стратегічних наступальних ядерних сил США. Вони оснащені міжконтинентальними балістичними ракетами.

Раніше повідомлялося, що США направили до Ізраїлю літаки із засобами ППО та боєприпасами.

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