В США планируют построить крупный морской терминал для экспорта газа в Европу

New Fortress Energy Inc предложила построить первый морской завод по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в США и запустить его в течение 12 месяцев. Это является относительно коротким сроком на фоне требования рынка новых объемов газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американские производители СПГ работают почти на пределе своих возможностей, чтобы снабжать покупателей, которые ищут альтернативу российскому газу после вторжения в Украину. Нехватка газа и спрос на СПГ подтолкнули мировые цены к новым максимумам и подстегнули интерес к новым проектам.

В настоящее время разрабатывается несколько береговых экспортных терминалов СПГ в США. Но строительство этих гигантских заводов может занять пять или более лет и стоить миллиарды долларов. Предлагаемый New Fortress морской терминал будет производить около 2,8 миллиона тонн в год (MTPA), что составляет менее трети наземных заводов.

Уникальная конструкция завода среднего размера, разработанная компанией, размещает модульное технологическое оборудование на широкодоступных буровых установках, которые затем служат местом доставки топлива. Компания заявила, что приобрела буровую установку и другие компоненты, и для начала работы требуется только разрешение регулирующих органов США.

"Этот проект может сыграть важную роль в поддержке приверженности нашей страны нашим европейским союзникам и их энергетической безопасности, а также поддержать наши усилия по сокращению выбросов и энергетической бедности во всем мире", — заявил исполнительный директор New Fortress Уэс Эденс.

По словам компании, конструкция завода Fast LNG "обеспечит гораздо более низкую стоимость и более быстрый график развертывания". Терминал будет располагаться в Мексиканском заливе, в 16 милях от побережья Луизианы, и позволит танкерам швартоваться и напрямую загружаться.

Ранее компания заключила предварительную сделку по использованию своей технологии быстрой переработки СПГ в проекте с итальянской нефтегазовой компанией Eni SpA у побережья Конго. Правительство Мавритании также рассматривает эту технологию, сообщает New Fortress.

New Fortress планирует сама финансировать проект. Стоимость не раскрывается.